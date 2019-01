Explosion rue de Trévise : le parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre X

Ce nouveau cadre procédural permettra notamment aux victimes et à leurs proches de se porter partie civile et de concourir à l'enquête. Elles pourront en effet avoir accès au dossier et faire des demandes d'actes.





Selon un arrêté signé le 16 janvier par la mairie de Paris : six immeubles étaient menacés d'effondrement et trois étaient inhabitables jusqu'à nouvel ordre. La Fédération française de l'assurance a annoncé mi-janvier que les assureurs prendraient "en charge les frais de relogement de leurs assurés dont le logement est aujourd’hui inhabitable ou inaccessible, pendant une durée minimale de deux mois sur justificatif, quelles que soient les garanties prévues dans leur contrat" et verseraient "une avance immédiate aux assurés pour faire face à leurs besoins urgents". La Chambre de commerce et d'industrie de Paris a de son côté dénombré 42 entreprises sinistrées et mis en place une cellule d'urgence pour les accompagner.





Une déclaration de la mairie de Paris le 29 janvier assure néanmoins que les travaux de consolidation des immeubles - engagés depuis mardi 22 janvier sous la supervision des Architectes de sécurité de la Préfecture de Police - sont suffisamment avancés pour qu'il n'y ait "plus de risques d’effondrement des immeubles". Trois immeubles (9 rue de Trévise, 14 et 16 rue Sainte-Cécile) devraient ainsi pouvoir être de nouveau accessibles d’ici mi-février, et les travaux de reconstruction des trois immeubles les plus fragilisés (4 et 6, rue de Trévise et 15 rue Ste Cécile) pourrait se terminer fin février.