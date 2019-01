Explosion rue de Trévise : à la rencontre des habitants des appartements dévastés

La mosaïque au sol, à l'entrée de l'immeuble, est touchée de part en part. Les plafonds aussi, "attention à vos têtes", prévient cette habitante de la rue Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris. Quatre jours après l'explosion qui a touché la rue de Trévise, dans l'hyper-centre de Paris, le délabrement est total dans les appartements. Bris de verre, planches de bois et débris en tout genre jonchent le sol, tandis que cette Parisienne fait des allers-retours entre l'hôtel où elle est hébergée et son appartement.





Dans son logement que LCI a pu visiter, elle ouvre la porte d'une pièce : "La première chose qu'on a vu, c'est..." une fenêtre enfoncée par le souffle de l'explosion, au point de sortir de ses gonds et de s'effondrer, montant et carreaux, entre la table basse et des chaises. Son logement est devenu inhabitable. "Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. J'attends la venue d'un expert et les assurances doivent venir pour évaluer ce qu'il faut nettoyer." Et quand on lui fait remarquer que tout ce travail prendra des semaines, pour ne pas dire des mois, elle répond : "Je n'ose pas y penser".