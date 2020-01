Explosion rue de Trévise, un an après : "C'est très dur, notre quartier n'est plus le même"

Tous se souviennent de ce jour maudit. Comme un traumatisme indélébile. Le 12 janvier 2019, vers 9h, une explosion au gaz dévaste une boulangerie de la rue de Trévise. En quelques secondes, la rue n'est plus qu'un champ de ruines. Le drame a fait quatre morts et 66 blessés. Deux pompiers ont péri dans l'intervention. Un an après, des habitants, des riverains, des voisins, et des élus se sont rassemblés pour rendre hommage aux victimes ce dimanche. Pour tous, l'émotion est encore extrêmement vive. Comme Vanessa Mallet, propriétaire d’un appartement dans la rue. "On avait été réveillé par l’explosion. On garde le souvenir d’une heure et demi atroce"n explique-t-elle à TF1.

"Bien sûr, c'est difficile. Il y a eu des morts, des blessés", réagit Dominique Paris, présidente de l'association Trévise ensemble. "Notre quartier n'est plus le même".

Le travail de reconstruction psychologique est jalonné de hauts et de bas. "A certains moments on est plein d'énergie, à d'autres épuisé et démoralisé. Ou très irritable. On a des comportements anormaux", souligne à l'AFP Claire Sallavuard, une autre riveraine, qui habitait au 6 de la rue. Elle est parvenue à surpasser son angoisse des bouches de gaz: "Avant, j'en voyais partout et je les contournais, aujourd'hui, je les piétine."

Six immeubles sont encore interdits d'accès et 200 résidents délogés sont aujourd'hui dans l'attente de la reconstruction ou de la consolidation des bâtiments. Combien de temps durera-t-elle ? "3 ans, 4 ans, 5 ans... nous ne savons pas", conclut Dominique Paris.