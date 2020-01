Explosion rue de Trévise : un an après, l'hommage aux victimes, le traumatisme des sinistrés

Le 12 janvier 2019, l'explosion dans une boulangerie avait transformé la rue de Trévise en champ de ruines. Le bilan faisait état de quatre morts et 66 blessés. Un an après, les habitants étaient nombreux à rendre hommage aux victimes. Six immeubles sont encore interdits d'accès et 200 résidents délogés sont aujourd'hui dans l'attente de la reconstruction.