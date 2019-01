Explosions à Paris : qui sont les responsables ?

Explosions, incendies, intoxications, ... Chaque semaine, on compte deux accidents liés à l'utilisation domestique du gaz dans notre pays. 43% d'entre eux se déroulent à l'extérieur des habitations, au niveau des coffrets de gaz. Le reste des incidents se situent à l'intérieur et concernent les bouteilles de gaz, les gazinières et les chaudières. Le cas le plus fréquent est un déboîtement du raccord entre le robinet et la cuisinière.





Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.