Explosions de gaz dans un collège de Béthune : un ouvrier blessé, 800 élèves évacués d'urgence

JT 13H - C'était la panique ce 6 septembre 2019 au matin à Béthune. Plusieurs explosions ont retenti au collège George-Sand.

Les faits se sont déroulés vers onze heures et demi. Alors que la plupart des élèves du collège George-Sand étaient en cours, des détonations d'une très forte intensité ont aussitôt retenti. Des explosions accidentelles de gaz qui ont semé la panique sur les lieux. Le bilan fait état d'un blessé, dont un ouvrier. Par ailleurs, 800 élèves ont été évacués d'urgence.



