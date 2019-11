Ain : un TER percute une voiture, deux morts

C'est peu avant 17h00 qu'un TER a violemment percuté une voiture, ce dimanche à Tossiat, près de Bourg-en-Bresse. Les deux occupants du véhicule ont été tués dans le choc avec le train, a bord duquel aucun passager n'a été blessé.

Les deux victimes sont un homme et une femme de 57 et 69 ans, selon France 3 Auvergne. Pour des raisons indéterminées, la voiture s'est retrouvée immobilisée et a été percutée par un TER dans le sens Belfort – Lyon Perrache.