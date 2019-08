Bas-Rhin : un homme s'accuse du meurtre de son ex-compagne

Les DNA indiquent qu'à la suite de ses aveux, l'homme a conduit les enquêteurs sur le lieu des faits et leur a permis de retrouver des affaires appartenant à la victime, dans un sous-bois, puis les a menés à l'endroit où il s'était débarrassé d'un couteau. "Il s'accuse mais on a encore besoin de vérifier, il faut que cela soit compatible avec les constatations médico-légales et ce que les enquêteurs ont recueilli comme éléments d'enquête", a toutefois indiqué la source policière à l'AFP. Il l'aurait poignardée à de multiples reprises, à l'issue d'une dispute provoquée par le fait qu'il ne supportait pas que son ex-compagne fréquente d'autres hommes.





A ce jour, et si les déclarations de cet homme sont corroborées par l'enquête, cela porterait à 99 le nombre de femmes mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année 2019.