Il refuse de payer, son chauffeur de taxi le dépose au commissariat

Malgré l'ébriété évidente du voyageur, le transporteur a accepté de le prendre en charge dans la soirée du samedi 4 juillet. Les deux hommes ont donc pris la direction de Besançon, la préfecture du Doubs. 400 kilomètres et une grande partie de la nuit plus tard, le compteur affiche 800 €. Un montant que le passager refuse de payer, indiquant qu'il n'en a pas les moyens. Ni une ni deux, le chauffeur redémarre et ne s'arrête de nouveau qu'au commissariat. Le septuagénaire est alors placé en garde à vue, le test d'alcoolémie révélant un taux d’1,7 g/l de sang. Après sa remise en liberté, il s'est vu signifier un délai de quelques jours pour régler sa course.