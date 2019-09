Cagnes-sur-Mer : le compagnon de Salomé, 21 ans, conteste être l’auteur des violences qui ont conduit à sa mort

Lundi, deux témoins de la scène ont décrit l’indescriptible dans les médias. La mère de famille qui a composé le 17 pour appeler au secours vendredi soir a dénoncé la lenteur et les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’intervention de la police quelques minutes plus tard. "J'ai demandé à l'aide une première fois, j'ai raccroché, ensuite j'ai rappelé à nouveau", a-t-elle expliqué sur France Bleu. "Je suis restée avec eux au téléphone jusqu'à ce que la jeune se fasse assassiner (…)Il l'a battue à mort, il sautait sur elle comme sur un trampoline, raconte-t-elle. J'étais en contact avec la police, je leur expliquais tout en leur disant 'Mais là c'est fini ! Mais vous êtes où ? Je la vois plus, elle est morte cette petite, elle est morte !"





Le fils de cette femme a tenté de stopper l'agresseur, mais le suspect aurait "menacé de le planter avec un couteau" s’il ne partait pas. Sur les conseils de sa mère, le jeune homme a "pris ses distances". Très choqué, le jeune homme décrit à Nice Matin ce qui s’est déroulé sous ses yeux. "Il l’a frappée contre le mur. A coups de pieds, il l’a piétinée sur le ventre, sur la tête. Et même quand je l’ai vue… A un moment donné elle était inanimée, elle ne bougeait même plus. Quand on vous tape, normalement vous sentez la douleur, vous criez, elle elle ne disait même plus rien. Elle était partie et lui il continuait à lui écraser la tête".





Le silence s’est ensuite imposé, la police est arrivée mais sur place n’a vu ni victime, ni agresseur, ni dispute. Elle est repartie sans rien noter de spécial… Avant que le corps de Salomé G. ne soit retrouvé quelques heures plus tard près de la voie ferrée, bien caché. "Au regard des blessures infligées, les enquêteurs ne parvenaient pas dans un premier temps à identifier la victime qui ne possédait aucun document d'identité sur elle, écrit le parquet dans son communiqué. La victime présentait un traumatisme crâno-facial, une plaie du crâne postérieure, un hématome de la face, des abrasions de la face, une déformation du nez, un traumatisme au niveau du cou avec ecchymoses et abrasions sur les membres et le dos".