83e féminicide de l'année : Mélissa a été tuée d'un coup de couteau par son compagnon

Parallèlement à ces événements, l'auteur présumé s'est rendu sur le lieu de travail de sa petite amie, un fast-food situé route de Rémire-Montjoly à Cayenne. Là, il s'est encore confié sur son acte à un collègue et proche de la défunte, déclarant l'avoir poignardée. Ce témoin a alors contacté les forces de l'ordre. La gendarmerie et une brigade de police se sont rendues directement sur place et ont interpellé le suspect, "agité, alcoolisé et en possession d'un couteau", comme le rapporte la 1ère France Info. Il tentait notamment de se porter des coups à lui-même.





Le compagnon de Mélissa a depuis été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Jean-Claude Belot, le procureur de la République adjoint, a déclaré ce mercredi matin que l'individu "était déjà connu des services de police", notamment pour une ancienne condamnation pour homicide.