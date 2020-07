Seine-et-Marne : un bébé décède après une chute de 6 étages

"L'enfant a échappé à la vigilance de sa grand-mère et a escaladé pour accéder à la fenêtre qui était ouverte". Le Codis de Seine-et-Marne a livré les premiers éléments d'un accident tragique. Un bébé a trouvé la mort après une chute de six étages à Chelles (Seine-et-Marne) ce jeudi. Lors de l'arrivée des secours, vers 11h30, le jeune enfant présentait "une hémorragie importante et était en arrêt cardio-respiratoire et n'a pu être réanimé".