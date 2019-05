Val-de-Marne : le corps d'une étudiante retrouvé dans le coffre d'une voiture

La jeune femme est réputée comme "sérieuse" et "sans histoires". Décrite comme le "pilier de sa famille" par sa meilleure amie, Amina, elle habitait avec sa mère et sa petite-sœur dans une barre d’immeuble du Mont-Mesly à Créteil. Etudiante en master de management des PME à l’Université Paris-Est-Créteil, elle venait de commencer un stage dans une entreprise de l’Essonne. Elle y faisait le tour des Franprix tôt le matin à bord de sa Peugeot 206 et assurait du démarchage pour un marchand de glaces. "Elle s’y plaisait beaucoup, indique Amina au Parisien. "Plus tard, elle voulait être chef de rayon et ne pas travailler dans un bureau".