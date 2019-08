Saint-Denis : un gérant de bar tué après avoir refusé de servir un client ivre

Nouveau drame en Seine-Saint-Denis. Quatre jours après la mort d'un serveur à Noisy-le-Grand pour un différend lié à un simple sandwich, un gérant de bar a été tué dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre -ville de Saint-Denis. Selon une source proche de l'enquête contactée par l'AFP, deux personnes ont pénétré dans un bar du centre-ville de Saint-Denis vers 00h30. En état d'ébriété, le gérant de l'établissement a refusé de les servir.





Les deux hommes et le gérant sont alors sortis du bar et l'un des hommes ivres a asséné un coup de poing à ce dernier. La victime, âgée de 66 ans, est tombée avant de se relever et d'entrer à l'intérieur du bar, avant de s'effondrer à nouveau. Sa mort a été constatée une demi-heure plus tard.





Une enquête pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner a été ouverte par le parquet de Bobigny.