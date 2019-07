Loire-Atlantique : un jeune couple et ses deux enfants meurent dans l'incendie de leur maison

Selon les informations de Ouest-France, ce jeune couple était marié depuis quelques années et vivait dans cette maison récente, dont la construction remonte à 2011. Ils avaient eu ensemble deux enfants, Malone, 5 ans et Milan, 4 mois et demi.





Le quotidien régional précise que la famille était aimée de tous dans cette commune, dont les habitants sont très choqués en ce 14 juillet.





Dès ce matin, le Football-club de La Chapelle-des-Marais, où travaillait le papa décédé, a rendu hommage sur son site Internet à cette famille : "Le FCCM est endeuillé." "On est dans la douleur, il n’y a pas de mot pour dire ce qui nous arrive".