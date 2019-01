Drôme : une septuagénaire sans permis depuis dix ans contrôlée à 162 km/h au volant d'une Porsche

Mercredi, près de Pont-de-l'Isère, dans la Drôme, les gendarmes ont eu la surprise d'interpeller une femme de 75 ans au volant d'une Porsche 944, commercialisée dans les années 1980. Cette dernière circulait à une vitesse de 162 km/h sur l'autoroute A7, selon France Bleu Ardèche, qui révèle l'information. De plus, lorsque les gendarmes ont demandé à la personne âgée de leur fournir ses papiers, cette dernière a été dans l'incapacité de leur montrer son permis de conduire.





Et pour cause, elle ne disposait plus du fameux sésame rose depuis dix ans, celui-ci lui ayant été retiré en 2008. Toujours selon le média local, la Drômoise aurait expliqué s'être inscrite dans une auto-école pour obtenir de nouveau son permis avant de finalement laisser tomber. Mieux, en approfondissant leurs investigations concernant la femme de 75 ans, les gendarmes vont découvrir qu'elle possède au total trois véhicules, à savoir la fameuse Porsche 944, une BMW et une Smart.