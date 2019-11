Aisne : la femme enceinte retrouvée en forêt a été tuée par "plusieurs morsures de chiens"

Elle avait appelé son compagnon au secours mais quand il est arrivé sur place depuis son lieu de travail, il était trop tard. Trois jours après le drame qui s'est déroulé à proximité d'un sentier de la forêt de Retz situé sur la commune de Saint-Pierre Aigle, l'autopsie réalisée à l’institut médico-légal a permis d'en préciser les circonstances.

Dans un communiqué ce mardi, le procureur de la République de Soissons indique que "le décès de la jeune femme enceinte de 29 ans est survenu "entre 13 heures et 13 heures 30" samedi dernier, 16 novembre. Le magistrat précise dans un communiqué que la victime a "pour origine une hémorragie consécutive à plusieurs morsures de chiens aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête, certaines morsures étant ante mortem et d'autres post mortem".