Gironde : une jeune femme séquestrée et prostituée de force pendant plusieurs jours

Elle pensait partir en vacances à Bordeaux. Au lieu de cela, une jeune femme de 19 ans a été séquestrée, et contrainte à se prostituer dans une chambre d’hôtel. Ses bourreaux ? Les deux hommes, qu’elle connaissait depuis peu, avec qui la victime, originaire des Hauts-de-Seine, était partie.





Le trio a pris la route pour la Gironde début juillet. Rapidement la jeune fille n’a plus donné de nouvelles à ses proches, rapporte Le Parisien. Et pour cause : ses deux connaissances l’ont enfermée, l’ont privée de ses effets personnels, et l’ont obligée à se prostituer, pour "payer leur train de vie". D’après France Bleu Gironde, les deux hommes, âgés d’une vingtaine d’années et originaires de quartiers sensibles de l’Essonne, auraient déposé une annonce sur des sites internet dédiés à la prostitution. Plus d’une dizaine de "clients" y auraient répondu.