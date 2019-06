Haute-Saône : deux corps, dont l'un de petite taille, découverts carbonisés

Une découverte macabre et assez peu commune. Ce lundi 24 juin, deux corps carbonisés ont été retrouvés sur la voie publique, à la sortie de la commune de Villeparois, en Haute-Saône. Les deux corps, l'un adulte et le second de petite taille, ont été découverts vers 08H00 du matin, à 200 m d'une voiture en stationnement, au bout d'un chemin goudronné, à la sortie du village, indique une source proche des secours à l'AFP.