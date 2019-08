Animaux massacrés dans une ferme pédagogique : quatre mineurs ont reconnu les faits

Ils ont entre 16 et 18 ans. Quatre jeunes ont été interpellés après la découverte en début de semaine de plusieurs animaux morts dans une ferme pédagogique de l'Aube.





Selon le quotidien L'Est éclair, l'interpellation mardi dernier de l'un des mineurs aurait permis, suite à une perquisition, de trouver une paire de chaussures sur laquelle se trouvaient des plumes de volatiles. Des empreintes relevées sur des canettes trouvées non loin de la ferme et des conversations téléphoniques auraient mené les enquêteurs vers trois autres jeunes Aubois.





"Ils ont reconnu les faits, ont des souvenirs sans pouvoir expliquer le sens de leurs actes", a précisé un gendarme à nos confrères de l'AFP, parlant d'un acte sans "aucune logique", "sous l'effet de groupe", de l'alcool et d'autres substances.





Ces adolescents participaient à une soirée aux alentours, dans la nuit de dimanche à lundi. Ils doivent être présentés à un juge des enfants ce jeudi pour des faits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, vol en réunion et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Ils risquent jusqu'à deux ans de prison et 30.000€ d'amende.