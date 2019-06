Meurtre de Sandra, retrouvée dans un coffre : le corps caché dans une chambre froide pendant 3 jours ?

Les investigations se poursuivent et c’est un scénario terrible qui s’esquisse. Plus d’un mois après la découverte du corps sans vie de Sandra, 23 ans, à Valenton (Val-de-Marne), les enquêteurs commenceraient en effet à comprendre ce qu’il s’est passé entre le jeudi, jour de la disparition, et le dimanche, jour où a été retrouvé le cadavre.





Car si le 4 juin dernier, Shamran, un Pakistanais de 33 ans, soupçonné d’avoir tué la jeune femme, a été mis en examen et placé en détention provisoire après s’être présenté de lui-même à la police, les interrogations sont nombreuses.





Mercredi dernier, le suspect était convoqué pour la deuxième fois par la juge d’instruction dans le cadre de l'enquête menée par la brigade criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration, suivi de mort commis en bande organisée, recel de cadavre et modification de la scène de crime. Il aurait gardé le silence, selon les informations du Parisien.