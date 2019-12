Prostituée tuée à Mougins : le meurtrier présumé mis en examen et écroué

AVEUX – En garde à vue depuis vendredi, le principal suspect dans la mort d'une prostituée albanaise à Mougins a été mis en examen et placé en détention provisoire. L'homme de 28 ans a fourni des explications aux enquêteurs.

Le corps d'une femme avait été découvert le matin de Noël dans un parc de Mougins (Alpes-Maritimes). Partiellement brûlée et dénudée, la victime a finalement été identifiée, il s'agit d'une prostituée de nationalité albanaise, mère d'un enfant de deux ans et qui exerçait son activité à Cannes. Après deux jours de garde à vue, le suspect interpellé a été mis ce dimanche en exemple et placé en détention, rapporte l'AFP.

"Quelque chose lui a fait perdre les pédales"

La procureure de la République de Grasse a fourni des éléments sur l'enquête lors d'une conférence de presse. Elle a notamment indiqué que "cet homme a reconnu avoir rencontré la victime à Cannes dans la nuit du 24 au 25 et avoir eu avec elle une relation sexuelle tarifée". Chauffeur routier intérimaire, âgé de 28 ans et vivant entre Cannes et Le Cannet, il a ensuite "indiqué avoir perdu la raison et l'avoir étranglée".

Sans entrer dans les détails, la magistrate a poursuivi en expliquant qu'il "s'est passé quelque chose qui lui a fait perdre les pédales". Jusque-là connu des services de police et de la justice pour une implication dans des affaires de recel de vol en 2011 et 2012, l'homme écroué "a indiqué avoir perdu la raison" et étranglé sa victime. Interpellé vendredi, le suspect a expliqué durant sa garde à vue qu'il connaissait déjà cette femme, dont il était un client occasionnel. Il a par ailleurs décrit une relation quasiment amicale entre eux, sans pour autant que ne filtrent d'informations sur les raisons qui l'ont poussé à s'en prendre à elle.

La rédaction de LCI