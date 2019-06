Nancy : tabassé par un groupe de jeunes, un homme de 62 ans dans un état critique

Trois des suspects ont été interpellés dimanche peu après les faits et placé en garde à vue, dont deux sont des ressortissants kosovar et turc. Deux sont âgés de 14 ans, un de 15 ans. Ils sont hébergés dans un foyer pour mineurs, selon la source policière. Une jeune majeur de 19 ans et deux hommes âgés de 23 ans ont été aussi interpellés lundi après-midi et placés en garde à vue. Deux d'entre eux ont été identifiés à la suite de l'exploitation des images de vidéosurveillance de la gare.





Lors de leur garde à vue, les trois adolescents ont évoqué "une rumeur portant sur une exhibition sexuelle commise par la victime" pour expliquer les violences, reconnues par deux d'entre eux. La victime est défavorablement connue de la justice, mais elle n'avait jamais été mise en cause pour des faits de nature sexuelle, a indiqué François Pérain.