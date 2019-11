"Personne n'a voulu nous écouter" : témoin du féminicide de sa mère, elle raconte

Les faits ont eu lieu à Oberhoffen-sur-Moder, dans le Bas-Rhin, peu après 23h, d’après le récit de la jeune femme au micro de la radio locale. C’est en tout cas l’heure à laquelle elle reçoit un appel à l’aide de sa mère, qui lui dit que son compagnon de 58 ans a "encore une fois caché un couteau". "J’ai entendu crier, je suis partie dans ma voiture", se remémore-t-elle, les yeux rougis par le chagrin. Quelques minutes plus tard, elle se retrouve devant le portail, qu’elle "escalade" avant de "fracturer la porte pour essayer d'entrer". Et de découvrir un macabre spectacle. "Ma mère se prend le dernier coup de couteau dans la carotide. Elle s'est relevée, est venue vers moi et c'était fini." Le suspect a été maîtrise par les gendarmes, arrêté et placé en garde à vue, d’après plusieurs médias locaux.