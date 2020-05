Braquage chez un homme d'affaires à Paris : 30 sacs de luxe volés, 800.000€ de préjudice

La femme de ménage leur ouvre la porte car ils disent avoir un colis pour Monsieur, homme d'affaires d'envergure internationale, gérant d'une filiale du groupe familial. Les trois malfaiteurs mettent le pied dans l’entrebâillement et frappent la femme de chambre. Progressant dans la maison, ils n'hésitent pas non plus à ligoter les deux enfants, âgés de 6 et 8 ans.

Leur cible, c'est leur père. Ce dernier se voit alors menacé avec une arme de poing. Les braqueurs veulent qu'il leur donne accès au contenu du coffre-fort, ce qu'il ne peut pas faire, jure-t-il, n'ayant pas les codes.

Les malfaiteurs se replient alors sur un butin de 30 sacs de luxe pour un montant estimé à environ 800.000 euros, ainsi que 3.000 euros en espèce. Avant de prendre la fuite lors de l'arrivée de la nounou.

Les enquêteurs ont pour l'instant peu d'indices, si ce n'est l'arme de poing qui a été laissée sur place par les braqueurs. Elle sera analysée, tout comme la vidéosurveillance du quartier.