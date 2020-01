Paris : un homme circulant à Vélib' meurt écrasé par un camion

"Le poids lourd venait de Clichy. Le cycliste, avec un Vélib', se tenait sur sa droite. Les véhicules étaient à l'arrêt. Lorsque le camion a démarré pour se rendre dans la capitale, le cycliste a dû vouloir lui passer devant et s'est retrouvé sous les roues du camion" a expliqué le commandant Jean-Pierre Jurkowski, chef du service accident à la préfecture de police de Paris au Parisien.

Contacté par notre rédaction, Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, explique que cela fait plus d'un an qu'il demande à la ville de Paris et à la préfecture de police de mettre des policiers et des agents à cet emplacement. "Mon homologue clichois Rémy Muzeau a mobilisé sur ce secteur des agents de la police municipale, mais ils ne sont pas suffisamment en nombre pour être présents sur toutes les périodes de temps sur lesquelles leur présence serait indispensable", explique l'édile. Ce secteur est très congestionné. C'est une entrée de Paris. Avec le tribunal et les travaux de la Zac des Batignolles qui ne sont pas finis, la circulation n'y est pas simple et les risques d'accident nombreux".