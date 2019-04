Paris : un policier de 25 ans se suicide avec son arme de service

Il s'appelait Josselin et avait 25 ans. Ce jeudi, le jeune fonctionnaire de police affecté à l'Unité éducation et information routières de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) à Paris s'est donné la mort avec son arme de service à son domicile de Villejuif, dans le Val-de-Marne.





Les raisons de son geste ne sont pas connues pour l'heure. Sur Facebook, les membres du syndicat de police Alliance ont adressé leurs "sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses collègues de travail".