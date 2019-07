Pas-de-Calais : le couple qui a ligoté un enfant nu à un arbre pour le punir et qui a filmé la scène sera jugé début septembre

Quels autres sévices aurait subi cet enfant sans l’intervention d’une tierce personne ? Le 2 juillet, le parquet de Béthune a reçu un signalement dénonçant des faits commis par une mère de famille, et son compagnon, sur son fils âgé de 12 ans. Un peu plus tôt ce même jour, une assistante familiale travaillant pour le compte du département du Pas-de-Calais s’était présentée à la maison départementale de solidarité de Lens après avoir reçu une vidéo montrant un enfant de 12 ans nu et ligoté à un arbre. "Elle s'était précédemment vu confier cet enfant par le département et avait conservé des liens avec la famille", précise le parquet de Béthune mercredi 10 juillet dans un communiqué.





Immédiatement saisie par le parquet, la brigade des mineurs du commissariat de Police de Lens a interrogé la victime. "Le mineur de 12 ans a été entendu. Il a indiqué avoir été puni par sa mère et son beau-père après avoir fait une bêtise. Sa jeune sœur de 10 ans a été entendue. Elle n'a pas dénoncé avoir été victime de violence et n'a pas assisté à la scène décrite par son frère", ajoute le parquet.