Pas-de-Calais : un quinquagénaire tué par son fils avec un fusil de chasse

Une enquête a d'ores et déjà été ouverte pour mieux comprendre les circonstances de ce drame familial. Le suspect a été placé en garde à vue, il a reconnu les faits et expliqué qu'il avait cherché à défendre sa mère, que son mari ivre aurait tenté d'étrangler.

La police a recueilli indices et témoignages durant la matinée afin de mieux comprendre les circonstances de cet homicide. Les riverains, sous le choc, évoquent une famille discrète, présente depuis plus de vingt ans dans la commune et qui "n’a jamais fait parler d’elle", rapporte La Voix du Nord. Du côté de la mairie, on précise qu'elle "n’apparaît pas non plus dans les fichiers du centre communal d’actions sociales".