Finistère : policiers caillassés et voitures brûlées, soirée tendue mardi soir à Quimper

FAIT DIVERS - Des voitures et des poubelles ont été incendiées et des policiers caillassés mardi soir à Quimper dans le Finistère. Ces événements faisaient suite à un incident entre un jeune et les forces de l'ordre au sujet du port du casque, selon la presse locale.

Soirée mouvementée dans le quartier du Kermoysan à Quimper dans le Finistère. Mardi 10 septembre, des policiers ont été caillassés et des voitures et poubelles incendiées par des habitants du quartier. Selon les informations de Ouest France, ces événements seraient survenus après "l’interpellation d’un jeune au guidon d’une motocross qu’il pilotait sans casque". "Ça a énervé les jeunes du quartier qui se vengent en mettant le feu", témoigne un riverain.

Appelés pour mettre fin aux différents départs de feu, les pompiers ont mis un certain temps à pouvoir intervenir. Aux alentours de 22h30, escortés par les forces de l'ordre, les soldats du feu ont pu réaliser leur intervention.

La rédaction de LCI