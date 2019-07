Saint-Denis : une femme enceinte tuée, son conjoint en garde à vue

Dans un communiqué, le maire de la ville Laurent Russier (PCF) a réagi : "À nouveau, le sexisme a tué", écrit-il. Avant ce décès, 70 féminicides avaient été dénombrées en 2019 par le Collectif des proches et familles de victimes de féminicides. En 2017, 125 personnes sont mortes victimes de la violence de leur partenaire ou de leur ex-partenaire, dont 109 femmes et 16 hommes, contre 138 en 2016 et 136 en 2015, selon les derniers chiffres communiqués par le gouvernement.