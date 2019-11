Aisne : enceinte de six mois, une femme retrouvée morte en forêt, des traces de morsures sur le corps

C’est son compagnon qui l’a retrouvée samedi après-midi sur le sentier forestier, mais il était trop tard. Un peu plus tôt samedi dernier, 16 novembre, ce dernier avait reçu un appel de sa moitié, âgée de 29 ans et enceinte de six mois, alors qu'elle promenait leur chien en forêt à Saint-Pierre-Aigle (Aisne). "J’ai peur, viens vite !" aurait dit la jeune femme âgée de 29 ans à son petit-ami après avoir aperçu une meute de chiens.

Arrivé sur le sentier vers 15 heures après avoir quitté en urgence son travail à Orly, ce dernier aurait été guidé par "les hurlements du chien, blessé, et recroquevillé sur le corps mutilé de la jeune femme", rapporte L’Union ce mardi. Ni lui, ni les secours intervenus peu après n’ont pu la sauver. Le bébé est lui aussi décédé.