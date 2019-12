Seine-et-Marne : un père de famille disparaît alors qu'il partait chercher un sapin de Noël

Ce père de famille âgé de 59 ans est injoignable depuis. Son téléphone est éteint, aucun mouvement bancaire n'a été enregistré sur son compte et sa voiture, une Nissan Juke gris foncé immatriculé DE-075-PA, est introuvable. "Une enquête en recherches des causes de la disparition a été ouverte. De nombreuses investigations des enquêteurs de la gendarmerie sont en cours", indique ce vendredi le parquet de Meaux à LCI sans donner davantage de précision.

Cela fait maintenant plus d'une semaine que ses proches ne dorment pas. Mercredi dernier, 11 décembre, à deux semaines des fêtes de fin d'année, Michel Mathieu n'a pas regagné son domicile de Longperrier en Seine-et-Marne.

Claudine, l'épouse de Michel Mathieu, confie au Parisien qu'elle était en déplacement professionnel les 10 et 11 décembre. Quand elle est rentrée le mercredi vers 18 heures, son mari n'était pas là alors que selon elle, "c'est une heure où il est habituellement à la maison".

Plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs de la gendarmerie ont permis de reconstituer une partie de l'emploi du temps de Michel Mathieu. La gérante de la salle de sport où il a ses habitudes confie ainsi l'avoir vu le mercredi 11 au matin. Sa femme dit qu'il aurait ensuite été faire des commissions. "Il a laissé le ticket et il a rangé les courses dans le réfrigérateur", relate-t-elle. A sa fille, Priscilla âgée de 31 ans, il aurait ensuite confié vouloir se rendre à Mareuil-lès-Meaux pour acheter un sapin de Noël. Puis… plus rien.

Les deux filles de Michel Mathieu et son épouse Claudine ne croient pas à la thèse de l'accident, sinon, elles auraient été mises au courant. Elles n'ont également retrouvé aucune trace d'une quelconque hospitalisation. Il n'a pas réapparu non plus sur son lieu de travail : la plate-forme de La Poste à Roissy-Charles-de-Gaulle où "il travaille dans la partie réglementée du site qui nécessite une habilitation spéciale", selon les informations de nos confrères.