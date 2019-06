Un ado blessé au cou avec des ciseaux lors de son interpellation : la police des polices saisie

Sur le déroulé de l'interpellation, la préfecture de police indique de son côté que le jeune homme s'est "rebellé" et a été "blessé par une paire de ciseaux qu'il avait en sa possession". Et d'évoquer une plaie "peu profonde et sans danger". Soulignant que le fonctionnaire avait "écarté" la paire de ciseaux qui pouvait devenir "une arme par destination", une source policière a insisté sur le fait que la blessure du lycéen est "accidentelle".





La préfecture de police ajoute que le père du lycéen, arrivé rapidement sur place, a "insulté puis menacé à son tour le policier", lui valant d'être placé en garde à vue le lendemain. Il a fait l'objet d'un rappel à la loi, a précisé à l'AFP le parquet de Bobigny. Le policier a déposé plainte pour "menaces de mort et outrages", a ajouté le parquet, précisant qu'il n'était pas, à ce stade, saisi d'une plainte déposée par l'adolescent ou son père. La procédure visant l'adolescent a, quant à elle, été transmise au parquet "pour analyse".