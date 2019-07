Stains : deux morts et un blessé après des tirs en rafales, les auteurs en fuite

La piste du règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs. Lundi soir, peu avant minuit, deux hommes ont été abattus et un troisième, a été blessé blessé à la jambe après des tirs en rafales survenus rue Alfred de Musset, dans la cité du Clos Saint-Lazare à Stains (Seine-Saint-Denis).





"Deux individus sur un deux-roues ont tiré plusieurs rafales sur une voiture en stationnement et sur l'entrée d'un hall d'immeuble de ce quartier connu pour son trafic de stupéfiants. Les auteurs ont pris la fuite. Quant aux victimes, les secours n'ont rien pu faire pour les sauver, indique une source proche du dossier à LCI. Sur place, les enquêteurs ont ramassé 15 cartouches de 7,62mm. Un peu plus loin, ils ont retrouvé un scooter et une voiture brûlés. Les deux véhicules étaient volés".

Les trois personnes visées par les balles sont âgées de 22, 23 ans, et 27-28 ans pour la troisième.