Tirs devant la mosquée de Bayonne : deux blessés graves, un suspect de 84 ans interpellé

Deux hommes de 74 et 78 ans ont été gravement blessés par balles ce lundi devant la mosquée de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Le tireur présumé, Claude S., âgé de 84 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. L'homme, qui avait été candidat du Front national (FN) en 2015 aux élections départementales du canton de Seignanx, a reconnu en garde à vue être l'auteur des tirs. Selon des sources policières à LCI, il était connu pour être membre de la mouvance fasciste.

"Les faits commis à la mosquée de Bayonne émeuvent et indignent chacun d’entre nous", a réagi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. "Mes premières pensées vont aux blessés et à leurs proches. Solidarité et soutien à la communauté musulmane dont je mesure le choc et l’effroi."

"En lien avec Christophe Castaner qui se trouve à Munich pour le G6 des ministres de l’intérieur", le secrétaire d’État Laurent Nunez "se rend ce soir à Bayonne pour témoigner son soutien à la communauté musulmane", a annoncé le ministère de l'Intérieur.