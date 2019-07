Toulouse : un policier tué lors d'une rixe devant une discothèque

Selon nos informations, la vendeuse d'une friterie aurait été importunée par un groupe de jeunes pour une histoire de file d'attente. Le policier de 35 ans se serait alors interposé et aurait été roué de coups, de poings et de pieds, par deux hommes qui "l'ont fait chuter et sa tête a lourdement heurté le sol". Ses agresseurs ont ensuite pris la fuite dans une voiture dont l’immatriculation a pu être relevée par des témoins, selon La Dépêche.





Le policier était rattaché à la brigade spécialisée de terrain (BST) nord de Toulouse. L'enquête a quant à elle été confiée à la police judiciaire de Toulouse.