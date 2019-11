Un corps, "s'apparentant" à celui d'Oliver, l'adolescent disparu en Seine-Saint-Denis, a été retrouvé

Ce jeune homme, originaire de Sevran, avait été frappé dans la nuit du 6 au 7 novembre lors d'une violente rixe sur les berges du canal, pour un motif dont on ignore encore la cause. Des images de l'agression avaient été diffusées sur Snapchat, sur lesquelles on voit la victime le visage en sang, allongée sur le sol. On entend sur la vidéo une voix masculine lancer : "casse-toi, casse-toi dans l'eau", selon Le Parisien.