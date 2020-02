Une mère et sa fille de 3 ans disparaissent dans le Var, un appel à témoins lancé

Face à l'urgence de la situation, un appel à témoins a été lancé et publié sur Facebook par la gendarmerie du Var ce mercredi soir pour une "disparition inquiétante de personnes". Cindy Caballonga et Analya Bernard, une mère et sa petite fille de 3 ans, n'ont pas été vues depuis lundi 24 février. Les gendarmes des Arcs-sur-Argens et de Draguignan, en charge de l'enquête, recherchent des témoignages permettant de les retrouver.