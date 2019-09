Vaulx-en-Velin : un buraliste braqué quatre fois en trois semaines

FAIT DIVERS - Un buraliste de Vaulx-en-Velin, près de Lyon (Rhône), a été attaqué quatre fois en trois semaines. Le commerçant ne veut pas capituler.

Le dernier braquage a eu lieu mardi matin, peu après l’ouverture du commerce. Un individu armé et cagoulé entre dans le bureau de tabac et exige la caisse. Le buraliste refuse d’obtempérer. Des coups de poings et de pieds sont échangés. Le buraliste est blessé au visage. "On s’est battus pendant un certain temps, raconte la victime à TF1. On est arrivés à le désarmer. Il est parti sans rien. Deux clients sont intervenus pour me donner un coup de main, pour essayer de le maîtriser, mais il y en a un qui est tombé dans les pommes. C’était très violent".

C’est le quatrième braquage que subi ce buraliste de la place Gilbert-Boissier à Vaulx-en-Velin (Rhône) depuis trois semaines. Installé au cœur de la commune depuis treize ans, il a vu la situation se dégrader ces derniers mois mais ne veut pas capituler et compte bien rester là.