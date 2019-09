Vendée : prison ferme pour deux hommes qui ont tabassé leur voisin qu’ils pensaient pédophile car il écoutait Pierre Perret

JUSTICE - Deux Sablais, âgés de 33 et 46 ans, ont été condamnés mercredi à de la prison ferme par le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne. Ils avaient violemment frappé fin août un voisin qu’ils pensaient pédophile notamment parce qu’il écoutait des chansons de Pierre Perret.

Cette croyance s’appuyait notamment sur le fait que la victime, un homme âgé de 54 ans, écoutait Pierre Perret et plus particulièrement la chanson "Vous saurez tout sur le zizi".

Deux semaines après les faits, la sanction est tombée. Mercredi, le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne a condamné deux hommes âgés de 33 et 46 ans à 5 et 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, assortis de sursis avec mise à l'épreuve, pour avoir, le 24 août dernier tabassé leur voisin qu’il croyait pédophile.

Ne supportant ni la chanson, ni le fait que leur voisin puisse selon eux, s’en prendre aux enfants, les deux hommes ont décidé alors qu’ils étaient ivres, de l’attendre au pied de l’immeuble du Château d'Olonne, avant de le lyncher et de prendre la fuite.

Blessée, la victime a été admise aux urgences. Bilan du passage à tabac pour le quinquagénaire : quatre côtes cassées, des fractures, un œil au beurre noir et 20 jours d'interruption totale de travail, rapporte France Info.

Dans la salle d’audience mercredi, le procureur s’est étonnée qu’une "légende" puisse conduire à de telles conséquences. Le président a lui rappelé que la victime n'avait jamais été mise en cause par la justice pour pédophilie. "Vous le tenez d'où, que votre voisin est pédophile ?", a demandé le président. "C'est parce que j'ai couché avec sa femme, c'est elle qui me l'a dit", assure un des prévenus. "Il écoute Pierre Perret très fort, la chanson 'Vous saurez tout sur le zizi', il le met très fort et tout le monde l'entend dans l'immeuble", a renchéri l'autre, qui a assuré aux enquêteurs qu'il avait peur pour sa fille de six mois. "Vous savez qu'écouter Pierre Perret ne fait pas de quelqu'un un pédophile", a répondu le président selon nos confrères.

A leur sortie de prison, les deux prévenus ne pourront pas rentrer chez eux. Les deux prévenus ont également une interdiction de séjour aux Sables-d'Olonne une fois leur peine de prison ferme purgée, "afin qu'ils ne croisent pas la victime quand elle fait ses courses".