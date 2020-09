Drogue et armes dans un clip : après Grenoble, une nouvelle affaire à Villeurbanne

Publié en mai dernier, cette vidéo a été découverte par la municipalité via une pétition lancée samedi dernier par les riverains, et l'arrestation d'un adolescent identifié comme le rappeur au centre du clip.

Tourné dans le quartier du Tonkin, connu pour l'implantation des dealers, le clip le mettait en scène "porteur d'un pistolet semi-automatique" et "entouré de jeunes exhibant des armes et faisant l'apologie de la consommation de stupéfiants", indique la Direction départementale de la Sécurité publique dans un communiqué.

Le jeune homme, âgé de 17 ans et déjà connu de la justice, a été interpellé ce jeudi. Il a été mis en cause car étant "porteur d'un pistolet semi-automatique" et "entouré de jeunes exhibant des armes et faisant l'apologie de la consommation de stupéfiants", indique la Direction départementale de la Sécurité publique. Il a été placé en garde à vue et présenté au parquet vendredi en vue d'une comparution immédiate.

L'affaire fait écho à celle des vidéos tournées dans un quartier de Grenoble, montrant des hommes cagoulés et armés autour d'un point de deal, qui avaient provoqué la colère des autorités et déclenché une opération de police à la demande du ministre de l'Intérieur. L'accusé avait assuré que tout était factice. Dix jours après, l'adolescent arrêté à Villeurbanne nie lui aussi tout trafic de stupéfiants. Il a affirmé avoir utilisé un pistolet à billes ainsi qu'un jouet en forme de katana et avoir réalisé le clip "dans le but de faire un maximum de vues sur YouTube dans un but mercantile", précise la police.