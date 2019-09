Vol au château de Vaux-le-Vicomte : les propriétaires séquestrés, 2 millions d'euros de préjudice

FAIT DIVERS - Les propriétaires du château de Vaux-le-Vicomte, près de Paris, ont été séquestrés dans la nuit de mercredi à jeudi et les voleurs sont repartis avec un butin estimé à 2 millions d'euros environ. Les malfaiteurs, qui étaient au nombre de six selon le parquet de Melun, étaient toujours recherchés par la police jeudi matin.

Malgré l'événement, le monument restera ouvert ce jeudi, comme prévu, ainsi que pour les Journées du Patrimoine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 4 heures du matin, six individus cagoulés et gantés sont parvenus à s'introduire dans l'enceinte du château de Vaux-le-Vicomte, en Seine et Marne.

"Ils ont séquestré les propriétaires, un couple âgé de 91 ans. Puis ils les ont ligotés, avant de se faire remettre le contenu du coffre dans lequel se trouvaient des bijoux et du numéraire. Ils ont ensuite pris la fuite avec le portable des victimes", indique à LCI la procureure de la République de Melun, Béatrice Angelelli.