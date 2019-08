Creuse : une serveuse d'un McDonald's menacée de mort par un client après une erreur de commande

Les faits se sont déroulés le 7 août dernier, à Guéret dans la Creuse. Un homme passe commande dans un fastfood de l'enseigne McDonald's mais comme cela arrive parfois, celle-ci a été attribuée à un autre client. La serveuse propose alors à ce client, une petite glace à la vanille en compensation. Une habitude dans ces restaurants, lorsqu'une commande arrive un peu trop tard ou qu'il y a eu un problème d'aiguillage.





Mais pour ce client, ce n'était pas assez et celui-ci réclame une glace de la catégorie au dessus, un McFlurry. L'histoire aurait pu en rester là, mais il faut croire qu'une simple erreur de commande d'un menu ne dépassant que très rarement les dix euros, conduit à la plus absurde et violente des attitudes.