Disparition inquiétante d'une touriste chinoise à Tours : un chauffeur de taxi dit avoir déposé la jeune femme à la gare de Choisy-le-Roi

Depuis l'appel à témoins, plusieurs personnes ont contacté les forces de l'ordre. Un témoignage notamment a été regardé de près. " Un chauffeur de taxi s'est manifesté auprès des enquêteurs et a déclaré que la jeune femme avait demandé à ce qu'un véhicule vienne la chercher le 14 juin au soir à Saint-Pierre-Les-Cors près de Tours pour la conduire à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne", détaille la source proche de l'enquête à LCI.





Pour cette course, le chauffeur déclare avoir alors demandé 600 euros à la trentenaire. "Comme la jeune femme ne parlait pas français, elle a fait un Facetime avec des personnes. Derrière l'écran, selon ce témoignage, il y avait un homme de type européen et une femme asiatique. Ils ont accepté le tarif et le chauffeur déclare avoir pris la route avec sa passagère avant de la déposer en gare de Choisy, en Ile-de-France, où le couple serait venu la récupérer. Après cela, plus rien", poursuit la source.





"Nous sommes dans le cadre d'une disparition inquiétante d'une personne majeure. Cette jeune femme est Chinoise, elle était en voyage pour une durée déterminée et devait regagne son pays après son voyage, rappelle une autre source. Aucune piste n'est privilégiée à ce stade. La jeune femme voulait-elle rester en France? A-t-elle agi sous la contrainte? Pour l'instant, toutes les pistes sont étudiées. Bien sûr, les autorités compétentes suivent l'affaire de près, en France, comme en Chine".





Les investigations se poursuivent, avec notamment l'exploitation des caméras de vidéosurveillance. Toutes personnes ayant des informations peut contacter le commissariat de police de Tours au 02.47.33.80.69.