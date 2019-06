Deux enfants fauchés par une voiture à Lorient : Gaëlle, la passagère, est-elle complice ou victime?

"Ce n’est pas sa copine ! Elle n’est plus avec lui", martèle une amie de la jeune femme de 21 ans. Selon elle, lle couple est resté ensemble pendant deux ans avant de se séparer il y a "six à sept mois". Chamboulée, cette proche explique dans les pages du Télégramme qu’il serait "peut être fou amoureux d’elle" sans que cela ne soit réciproque. La jeune femme, entendue par la police lundi, estime même que sa copine vivait un "calvaire". Elle sort donc du silence pour "rétablir des vérités", c’est-à-dire celle d’un quotidien sous l’emprise de Killian, l’homme au volant de la voiture incriminée. Et contre qui, selon cette témoin, Gaëlle aurait porté plainte. Elle décrit ainsi au quotidien régional un harcèlement régulier.





Il était "toujours là" où son ex et ses amis allaient. "C’est incroyable. Il la suivait tout le temps, partout. À croire qu’il avait mis un traceur sous sa voiture ! (…) Il l’attendait à son travail, devant chez elle." Et ce jusqu’à la veille de l’accident mortel, en boîte de nuit. "J’étais avec elle au Vogue [un établissement du centre-ville de Lorient], lui n’était pas censé être là mais il s’est imposé." Selon ce témoignage, il se serait incrusté dans la soirée et aurait même pris le téléphone de la fugitive. Ou plutôt la victime ? "Pour moi, elle n’est pas coupable, elle est victime. Elle ne fuit pas de son plein gré. Le gars est dangereux. Il a une emprise sur elle." Une inquiétude d’autant plus grande pour cette amie qui décrit le chauffard comme étant "violent avec elle".





Mais ce n’est rien par rapport aux craintes de la mère, décrite comme "morte d'inquiétude" par France 3. Désirant à tout prix revoir sa fille, elle déclare, chamboulée, espérer que rien ne lui soit arrivé. "J'espère vraiment qu'il ne lui a pas fait de mal. (...) On est dans la hantise chaque heure." L’échange, très court, s’est conclu par un fatidique, "on espère tous qu'ils reviennent, après voilà c'est tout...".