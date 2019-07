Morlaix : un jeune ostréiculteur décède brutalement, la piste des algues vertes envisagée

Pour ces associations, un lien entre le décès de ce jeune homme et l'invasion d'algues vertes est probable : "comment ne pas mettre en relation cette poussée anormale d'algues en ces lieux avec la rivière du Frout qui se jette dans la baie dans laquelle nous avons mesuré un taux de 53 mg/l de nitrates", s'interrogent les associations Sauvegarde du Trégor et Halte aux marées vertes.





Conséquence de la présence dans les cours d'eau de nutriments dont se nourrissent les algues, notamment d'azote et de nitrate, utilisé en agriculture (engrais et déjections animales), les algues se transforment en marées vertes grâce à des conditions météorologiques et topographiques favorables. Ces algues libèrent en se décomposant du sulfure d'hydrogène (H2S), un gaz potentiellement mortel. Depuis plusieurs semaines, les associations alertent sur l'envahissement d'algues vertes dans les baies bretonnes.