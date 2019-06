Une femme filme et dénonce un homme en train de se masturber dans le TGV

"Je l'ai vu mettre sa main dans son pantalon, au début je me suis dit qu'il se grattait peut-être mais ça a continué, et ce monsieur s'est masturbé devant moi pendant tout le trajet d'une heure et demie", a expliqué Natacha Bras, citée par France Bleu. Cette informaticienne de profession, également vice-président de "MoiAussiAmnésie", une association dédiée aux victimes de traumatisme après des violences sexuelles, a affirmé qu'elle porterait plainte ce lundi, "avec toutes les vidéos que j'ai filmées et qui sont plus ou moins explicites".