Nancy : un homme de 56 ans tabassé par un groupe de jeunes en état de mort cérébrale

L'exploitation de la vidéosurveillance est en cours et la sûreté départementale de Nancy, chargée de l'enquête, a lancé un appel à témoins. Le but est de savoir ce qu'il s'est passé dimanche soir en gare de Nancy, où un homme de 56 ans a été passé à tabac et est aujourd'hui en état de mort cérébrale.





"Un groupe d'une demi-douzaine de jeunes s'en sont pris pour une raison inexpliquée à un homme, né en 1962", a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Nancy François Pérain. Il s'agit d'un homme "en grande précarité", "pris en charge par l'hôtel social (dispositif d'hébergement pour les personnes en difficultés financières et sociales, ndlr)", a-t-il précisé.





Une première scène de violence s'est déroulée dans la gare, puis sur le parvis, où une bicyclette a été lancée en direction du quinquagénaire. Selon une source policière, les jeunes ont importuné la victime, puis l'ont fait tomber au sol et lui ont porté des coups à la tête.