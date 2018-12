Plusieurs véhicules prennent feu devant le siège du journal Le Parisien

Sur les réseaux sociaux, l'incendie a fait beaucoup réagir, de nombreux internautes se demandant si c'était "accidentel ou criminel". Dans l'empressement, et sans attendre les conclusions de l'enquête, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a ainsi tweeté "son soutien aux rédactions des journaux Le Parisien et Les Echos et aux riverains" qualifiant l'incendie d'"inadmissible". Après avoir effacé son premier tweet, où il déclarait qu'un "moteur en surchauffe" était à l'origine du feu, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour en "déterminer les causes" de l'incendie.